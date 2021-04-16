Adana Adalet Sarayı'nın yeni binasına taşınan bazı icra daireleri hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Adalet Sarayı'nın yeni binasına taşınan bazı icra daireleri hizmete açıldı

Adana Adalet Sarayı'nın yeni binasına taşınan bazı icra daireleri hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel

Adana Adalet Sarayı'nın yeni binasına taşınan bazı icra daireleri düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı.

Adana Adalet Sarayı'nın yeni binasına taşınan bazı icra daireleri düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ün de katıldığı açılış programında Adana Genel İcra, Adana Gayrimenkul Satış İcra, Adana Banka Alacakları İcra ve Adana Abonelik Sözleşmeleri İcra Daireleri hizmete açıldı.

Diğer icra dairelerinin de en kısa sürede yeni binaya taşınacağı bildirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Burak Sergen Murat Yıldırım
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana Adalet Sarayı'nın yeni binasına taşınan bazı icra daireleri hizmete açıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:25:33. #1.14#

title