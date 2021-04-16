Adana Adalet Sarayı'nın yeni binasına taşınan bazı icra daireleri hizmete açıldı

Adana Adalet Sarayı'nın yeni binasına taşınan bazı icra daireleri düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı.

Adana Adalet Sarayı'nın yeni binasına taşınan bazı icra daireleri düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ün de katıldığı açılış programında Adana Genel İcra, Adana Gayrimenkul Satış İcra, Adana Banka Alacakları İcra ve Adana Abonelik Sözleşmeleri İcra Daireleri hizmete açıldı.

Diğer icra dairelerinin de en kısa sürede yeni binaya taşınacağı bildirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ