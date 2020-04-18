ADANA 82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ADANA 82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Arıkan, Tufanbeyli, Adana, Güncel

ADANA 82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi

82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendiADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Arıkan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

18.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:00
ADANA 82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi

82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Arıkan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Arıkan, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de etkisi de devam ediyor. 2 Nisan günü yaşadığı Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki evinde yüksek ateş nedeniyle sağlık görevlilerine başvuran Mustafa Arıkan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arıkan'a yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı ve hemen tedaviye alındı. Arıkan'ın diğer aile bireylerinin ise testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Tedaviye alınan Mustafa Arıkan yaklaşık 15 günün ardından koronavirüs hastalığını atlatarak taburcu oldu. Evine getirilen ve istirahata çekilen Arıkan, "Tedavimde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

ADANA 82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
CHP'li belediyenin ekmek dağıtmasının yasaklanmasına ilk yorum Haberler
CHP'li belediyenin ekmek dağıtmasının yasaklanmasına ilk yorum
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haberler
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Deniz Seki Hande Yener Yıldız Tilbe Muazzez Abacı
Spor Falcao Fatih Terim Shane Larkin Hidayet Türkoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: ADANA 82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 14:27:15. #1.15#
title