Adana 354 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Dolandırıcı Tutuklandı

Adana'da 48 kişiye sahte öğretmen diploması düzenlemek suçundan 354 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski beden eğitimi öğretmeni Ziya Kadiroğlu tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık boyunca teknik ve fiziki takip sonucu Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese 5 Nisan'da operasyon düzenledi. 'Son Alo' adı verilen operasyonlarda kendilerini jandarma, savcı, polis gibi tanıtarak aradıkları kişileri korkutarak dolandıran 1'i kadın 60 kişiden 49 kişi tutuklanırken,11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

354 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANIYOR

Tutuklanan zanlılardan ayağı kırık olan Ziya Kadiroğlu'nun 2016'da yapılan operasyonda yakalanan sahte öğretmen diploması veren 16 kişilik şebekenin çete lideri olduğu ortaya çıktı. Ziya Kadiroğlu'nun, Adana 10'uncu ve 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemelerinde, 'suç örgütü kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapmak, haksız kazanç elde etmek, değişik illerde, sınavlara girecek olanlara sahte kimlik ve evrak düzenlemek' suçlarından 354 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.