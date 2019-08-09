ADANA 3 YAŞINDAKİ 120 KİLOLUK TEKEYE 2 BİN 600 LİRA

09.08.2019 12:18

Adana'da, 120 kiloluk 3 yaşındaki teke, kurban pazarına 2 bin 600 liraya satıldı. Kentin farklı noktalarına kurulan kurban satış noktalarında, kurbanlık keçi ve koyun satıcıları güneşin etkisinin azaldığı zamanlarda alıcılar tarafından yoğunluk yaşıyor. Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına 3 yaşındaki tekesini getiren İdris Demir, kurbanlık hayvanı 2 bin 600 liraya sattı. Keçinin etinde koku olmadığını, lezzetli olduğunu anlatan Demir, 3 yaşındaki 120 kiloluk teke, diğer tekelerden büyük, 2 bin 600 liraya sattım. Fiyatı uygun oldu, pazara getirdikten 1 gün sonra satıldı dedi.

FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Kurbanlık hayvan satıcısı Hacı Ahmet Altınyüzük ise, Geçen sene bin 700 liraya verdiğim hayvanlar, bu yıl yine aynı fiyattan gidiyor. Bugün fiyatları bin 500 liraya düşürdüm. Geçen seneden 200 lira aşağıda. 65 kilo koyunu bin 500 liraya veriyoruz. Sıcak memleket burası, yaylaya gidenler var. 156 tane koyun getirdik, iki günde 36'sını satabildik. Kendi hayvanımız olduğu için uygun veriyoruz, parayla almış olsak imkanı yok bu fiyatlara veremeyiz. Başkaları bin 500 liraya alıyor, bin 700'e veriyor. Biz burada direk bin 500 liraya veriyourz. Satıp gitmemiz lazım, aşırı sıcak hayvanlar için tehlikeli, güvenemiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA