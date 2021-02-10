Adaletin Bu Mu Dünya şarkı sözleri!
Adaletin Bu Mu Dünya sözleri, müzikseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte, Adaletin Bu Mu Dünya şarkı sözleri!
Klasikleşen ve dillere pelesenk olan Adaletin Bu Mu Dünya şarkısının sözleri merak ediliyor. 7'den 70'e herkesin dinlediği Adaletin Bu Mu Dünya şarkısının sözlerini mercek altına alıyoruz.
ADALETİN BU MU DÜNYA SÖZLERİ
Güvenemem servetime, malıma
Umudum yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan?
Kimi fakir kimi ayrılmış yarinden
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Kimi mecnun gibi dağda dolaşır
Kimisi de ölüm yok gibi çalışır
Kimi meteliksiz kimi milyonlara karışır
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
(Adaletin bu mu dünya)?
(Adaletin bu mu dünya)?
İyileri öldüren dünya
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
(Adaletin bu mu dünya)