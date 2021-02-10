Adaletin Bu Mu Dünya şarkı sözleri!

Adaletin Bu Mu Dünya sözleri, müzikseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte, Adaletin Bu Mu Dünya şarkı sözleri!

Klasikleşen ve dillere pelesenk olan Adaletin Bu Mu Dünya şarkısının sözleri merak ediliyor. 7'den 70'e herkesin dinlediği Adaletin Bu Mu Dünya şarkısının sözlerini mercek altına alıyoruz.

ADALETİN BU MU DÜNYA SÖZLERİ

Güvenemem servetime, malıma

Umudum yok bugün ile yarına

Toprak beni de basacak bağrına

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Ne insanlar gelip geçti kapından

Memnun gelip giden var mı yolundan?

Kimi fakir kimi ayrılmış yarinden

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Kimi mecnun gibi dağda dolaşır

Kimisi de ölüm yok gibi çalışır

Kimi meteliksiz kimi milyonlara karışır

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

(Adaletin bu mu dünya)?

(Adaletin bu mu dünya)?

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

Adaletin bu mu dünya?

Ne yar verdin ne mal dünya

Kötülerinsin sen dünya

İyileri öldüren dünya

(Adaletin bu mu dünya)