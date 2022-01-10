Adalet Partisi seçimlere katılma yeterliliğinin tespiti için YSK'ye başvurdu

Adalet Partisi, seçimlere girebilme yeterliliğinin tespiti için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru dilekçesi verdi.

Adalet Partisi yöneticileri, seçime katılabileceklerinin tespitine ilişkin istemi içeren dilekçeyi, YSK'ye teslim ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cihat Mağden, Adalet Partisi'nin, kanunların aradığı şartları yerine getirerek, seçime girebilme yeterliliğine hak kazandığını söyledi.

Mağden, "Seçime girebilme yeterliliğine hak kazandığımızın ilanı ve tespiti için başvuru dilekçemizi Yüksek Seçim Kuruluna verdik." dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Karahan da demokrasinin şartlarının seçimler ve partiler olduğunu belirterek, "1961'de rahmetli Genel Başkanımız Ragıp Gümüşpala ve arkadaşları tarafından kurulan partimizin elinden, 12 Eylül 1980 darbesiyle demokrasi hakkı alınmıştır. Bugün bu saatte bu hakkın, teşkilatlarımızın üstün çalışmalarıyla alındığı gündür." diye konuştu.

Partinin teşkilatlanmasını ve kongrelerini tamamladığını dile getiren Karahan, "Şu an itibarıyla partimizin seçime girme yeterliliğini almak üzere YSK'ye dilekçe ile başvurduk. Partimiz, önümüzdeki genel seçimlerde olması gereken, pusuladaki yerini alacaktır." ifadesini kullandı.