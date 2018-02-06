Adalet Komisyonu Toplandı
AFRİN HAREKATI'NDA 19. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Adalet Komisyonu Toplandı

Adalet Komisyonu toplandıANKARA - Adalet Komisyonu toplandı.

Adalet Komisyonu toplandı

ANKARA - Adalet Komisyonu toplandı.
Adalet Komisyonu Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşmek üzere Adalet Komisyonu başkanı Ahmet İyimaya Başkanlığında toplandı. Toplantıya Adalet bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.
Gazetecilerin görüntü almasından sonra, komisyon toplantısı görüntülü basına kapalı olarak devam etti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et