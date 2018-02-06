Adalet Komisyonu toplandı

ANKARA - Adalet Komisyonu toplandı.

Adalet Komisyonu Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşmek üzere Adalet Komisyonu başkanı Ahmet İyimaya Başkanlığında toplandı. Toplantıya Adalet bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Gazetecilerin görüntü almasından sonra, komisyon toplantısı görüntülü basına kapalı olarak devam etti.