Adalet Birliği: Bölüm 2 Filmi
Adalet Birliği: Bölüm 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Adalet Birliği: Bölüm 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
DC öykü evrenini kapsamlı bir biçimde perdeye yansıtma projesinin en önemli ayaklarından biri olan Justice League’in devam halkası olan filmde Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi süper “yıldızlar” tekrar bir araya geliyor.
Yönetmen: Zack Snyder
Senaryo: Zack Snyder, Chris Terrio
Oyuncular: Gal Gadot, Joe Manganiello, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Ben Affleck, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amber Heard, Willem Dafoe
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Justice League Part Two
Yapımcı Firma: DC Comics, DC Entertainment
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: DC Comics, DC Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com