Adalet Birliği: Bölüm 2 Filmi Adalet Birliği: Bölüm 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Adalet Birliği: Bölüm 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

DC öykü evrenini kapsamlı bir biçimde perdeye yansıtma projesinin en önemli ayaklarından biri olan Justice League’in devam halkası olan filmde Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi süper “yıldızlar” tekrar bir araya geliyor.

Yönetmen: Zack Snyder

Senaryo: Zack Snyder, Chris Terrio

Oyuncular: Gal Gadot, Joe Manganiello, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Ben Affleck, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amber Heard, Willem Dafoe

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Justice League Part Two

Yapımcı Firma: DC Comics, DC Entertainment

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: DC Comics, DC Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com