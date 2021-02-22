Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru, , zabıt katibi alım şartları, tarihi ve son günü nedir?
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Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru, , zabıt katibi alım şartları, tarihi ve son günü nedir?

22.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:31
Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru, , zabıt katibi alım şartları, tarihi ve son günü nedir?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını söyledi. Peki, Adalet Bakanlığı Zabıt katibi alım şartları, tarihi ve son günü nedir?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklama sonrası Adalet Bakanlığı personel alım ilanı detayları, infaz koruma memuru, , zabıt katibi alım şartları, tarihi ve son günü merak edildi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI MI?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru, , zabıt katibi alım şartları, tarihi ve son günü nedir?

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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