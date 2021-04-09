Adalet Bakanı Gül'ün annesi hayatını kaybetti
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Adalet Bakanı Gül'ün annesi hayatını kaybetti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Gül'ün annesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'ün annesi hayatını kaybetti

ÜÇ AYDIR ENTÜBEYDİ

Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Değerli kardeşim, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün dâr'ı bekaya göçen muhterem annesine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün annesi hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Gül'ün annesi hayatını kaybetti
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