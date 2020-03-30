Adalet Bakanı Gül: "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (3) Adalet Bakanı Gül: (Kovid-19'la bağlantılı) Başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı." Adalet Bakanı Gül: "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır." Adalet Bakanı Gül: "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır." Kaynak: AA