Adalet Bakanı Gül: "Kadına şiddet konusunda hiç bir toleransımız olamaz"
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Adalet Bakanı Gül: "Kadına şiddet konusunda hiç bir toleransımız olamaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.

02.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:05

Adalet Bakanı 'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Adalet Bakanı Gül: "Kadına şiddet konusunda hiç bir toleransımız olamaz"
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