Adalet Bakanı Gül: "Kadına şiddet konusunda hiç bir toleransımız olamaz"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.
02.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:05
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Adalet Bakanı Gül: "Kadına şiddet konusunda hiç bir toleransımız olamaz"