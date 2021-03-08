Adalet Bakanı Gül: "İklimi oluştururken, özgürlükler derken, insan hakları derken, terörle mesafesini koyması gerekenler, demokrasiye inanması...
08.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:52
Adalet Bakanı Gül: "İklimi oluştururken, özgürlükler derken, insan hakları derken, terörle mesafesini koyması gerekenler, demokrasiye inanması gerekenlerin de bu iklime sahip çıkması, destek vermesi lazım."
Adalet Bakanı Gül: "İklimi oluştururken, özgürlükler derken, insan hakları derken, terörle mesafesini koyması gerekenler, demokrasiye inanması gerekenlerin de bu iklime sahip çıkması, destek vermesi lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur