Adalet Bakanı Gül Gözyaşlarını Tutamadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya için Ankara'da tören düzenlendi.



İbrahim Halil Çetinkaya (26) için şehit olduğu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.



Gül, tören alanına gelişinde acılı aileye taziyelerini iletti. Törende yaptığı konuşmada "Kanları yerde kalmayacak. Emin olun Türkiye Allah'ın izniyle bunların üstesinden gelecek." ifadelerini kullanan Bakan Gül, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.



Acılı baba Mehmet Çetinkaya, "İki oğlum daha var, onları da ülkem için şehit vermeye hazırım. Gerekirse ben de askere giderim." dedi.



Şehidin annesi Meliha Çetinkaya ise "Bayrağımız her zaman dik duracak, dimdik ayaktayız." sözleriyle teröre tepkisini dile getirdi.



Törenin ardından cenaze aracına alınan Çetinkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla memleketi Gaziantep'e nakledilmek üzere Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına gönderildi. Bu sırada şehidin erkek kardeşi, bir süre cenaze aracının arkasından koştu.