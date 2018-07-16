Adalet Bakanı Gül: "Fetö Davalarında 2 Bin 382 Sanığa Ceza Verilmiştir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül FETÖ davaları hakkında, "195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi yargıtay denetimden de geçerek kesinleşmiştir. Bu dosyalarla 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezasına kadar değişen tür ve ağırlıkta ceza verilmiştir" dedi.

Türkiye Hukuk Platformu tarafından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu'nde darbe sempozyumu düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşmasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptı. Bakan Gül, 15 Temmuz Türk yargısının da alnının akıyla çıktığı sınavlardan biri olduğunu söyleyerek, "Darbeler Türk yargısının vesayet merkezlerinin kondisyon alanına dönüştürmüştür. Tarihimizde ilk defa Türk yargısı bu rolü 15 Temmuz'da reddetmiştir. 15 Temmuz kalkışmasının sıcak dakikalarında hızla harekete geçmiş, cesaretle cuntacıların darbecilerin üzerine kararlılıkla gidilmiştir. İlk kalkışmanın asli failleri, FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yolunda hızla ilerlemektedir. Doğrudan darbe teşebbüsü ile ilgili soruşturmalar bir dosya dışında tamamlanmış durumdadır. Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi yargıtay denetimden de geçerek kesinleşmiştir. Bu dosyalarda 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezasına kadar değişen tür ve ağırlıkta ceza verilmiştir. Elbette mahkemelere mahkumiyet otomatı gibi çalışmamakta. Mahkemeler suçluyla suçsuzu ayırarak adil yargılamalar yapmaktadır. Hiç kimse Ömer Halisdemir'lerin, Erol Olçok'ların, 251 şehidimizin kanının yerde kalmasını beklemesin. Sonuna kadar Türk yargısı bunun hesabını soracaktır. Yıl sonu itibariyle bu davaların tamamlanacağını düşünüyoruz. FETÖ bu mücadelenin asla ama asla zafiyete uğramasına izin vermeyeceğiz. Sürecin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. - İSTANBUL