Adalet Bakanı Gül'den Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Adalet Bakanı Gül'den Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret

18.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:38
Adalet Bakanı Gül'den Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'yı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'yı ziyaret etti.

Başsavcı Akça, başsavcıvekilleriyle Bakan Gül'ü Ankara Adliyesi protokol kapısında karşıladı.

Başsavcılık makamına geçen Bakan Gül, Akça ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti.

Bakan Gül, basına kapalı görüşme sonrası Ankara Adliyesinden ayrıldı.

Ahmet Akça, 24 Aralık 2020'de Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adalet Bakanı Gül'den Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:38:47. #1.15#
title