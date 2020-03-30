Adalet Bakanı Gül: "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel izole edilen yerlerde...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
30.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:43
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA