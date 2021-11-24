Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden...
Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir.
Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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