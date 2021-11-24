Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden... - Haberler
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Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir.

Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir." - ANKARA

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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