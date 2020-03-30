Adalet Bakanı Gül: "Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için... HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısından görüntü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısından görüntü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (1) Kaynak: AA