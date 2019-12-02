Adalet Bakanı Gül, "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi ve katılımcılarla tokalaşması Çalıştaya katılanlardan görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.
02.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:44
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi ve katılımcılarla tokalaşması
Çalıştaya katılanlardan görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Adalet Bakanı Gül, "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı