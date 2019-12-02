Adalet Bakanı Gül, "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı
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Adalet Bakanı Gül, "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi ve katılımcılarla tokalaşması Çalıştaya katılanlardan görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.

02.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:44
Adalet Bakanı Gül,

Adalet Bakanı 'ün salona gelişi ve katılımcılarla tokalaşması

Çalıştaya katılanlardan görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Adalet Bakanı Gül, "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı
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