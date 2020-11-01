"Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri Bölge Adliye binasına naklediyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık. Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri yarından itibaren Bölge Adliye binasına naklediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık. Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri yarından itibaren Bölge Adliye binasına naklediyoruz. HSK, yargı hizmetlerinde 15 gün boyunca izlenecek yola ilişkin tavsiye kararını yayımladı. Ayrıca, İzmir Adliyesinde yargı mensuplarımız ile personelimiz için esnek çalışma usulü uygulanacağı, yetkili mercilerce açıklandı. Vatandaşlarımıza, yargı camiasına ve personelimize tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU