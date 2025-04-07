Adalet 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Adalet 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Adalet 2 konusu, özeti ve Adalet 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Adalet 2 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet 2 konusu nedir, Adalet 2 oyuncuları kimler ve Adalet 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.
ADALET 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Adalet 2 (bazen Adalet II veya EQ2 olarak tanıtılır), Antoine Fuqua tarafından yönetilen 2018 Amerikan kanunsuz aksiyon filmidir.
Emekli CIA ajanı Robert McCall (Denzel Washington), kendi bildiği şekilde adaletsizliklere son vermeye, başkalarına haksızlık yapanları cezalandırmaya devam etmektedir. Günün birinde en yakın arkadaşı Susan Plummer (Melissa Leo) öldürülür. McCall, arkadaşının intikamını almak için sonuna kadar gitmeye hazırdır.ADALET 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Denzel Washington - Robert McCall
Pedro Pascal - Dave York
Ashton Sanders - Miles Whittaker
Orson Bean - Sam Rubinstein
Bill Pullman - Brian Plummer
Melissa Leo - Susan Plummer
Jonathan Scarfe - Resnik
Sakina Jaffrey - Fatima
Kazy Tauginas - Ari
Garrett Altın - Kovac
Tamara Hickey - Grace Braelick
Rhys Cote - Grace'in kızı
Adam Karst - Grace'in Türk eski kocası
Antoine de Lartigue - Bay Calbert (Belçikalı Koca)
Abigail Marlowe - Jana Calbert (Belçikalı Karı)
Andrei Arlovski - Rus gangsterADALET 2 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gösterime giriş tarihi: 20 Temmuz 2018 (ABD)