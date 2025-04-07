Adalet 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet 2 konusu nedir, Adalet 2 oyuncuları kimler ve Adalet 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ADALET 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adalet 2 (bazen Adalet II veya EQ2 olarak tanıtılır), Antoine Fuqua tarafından yönetilen 2018 Amerikan kanunsuz aksiyon filmidir.

Emekli CIA ajanı Robert McCall (Denzel Washington), kendi bildiği şekilde adaletsizliklere son vermeye, başkalarına haksızlık yapanları cezalandırmaya devam etmektedir. Günün birinde en yakın arkadaşı Susan Plummer (Melissa Leo) öldürülür. McCall, arkadaşının intikamını almak için sonuna kadar gitmeye hazırdır.

Denzel Washington - Robert McCall

Pedro Pascal - Dave York

Ashton Sanders - Miles Whittaker

Orson Bean - Sam Rubinstein

Bill Pullman - Brian Plummer

Melissa Leo - Susan Plummer

Jonathan Scarfe - Resnik

Sakina Jaffrey - Fatima

Kazy Tauginas - Ari

Garrett Altın - Kovac

Tamara Hickey - Grace Braelick

Rhys Cote - Grace'in kızı

Adam Karst - Grace'in Türk eski kocası

Antoine de Lartigue - Bay Calbert (Belçikalı Koca)

Abigail Marlowe - Jana Calbert (Belçikalı Karı)

Andrei Arlovski - Rus gangster

Gösterime giriş tarihi: 20 Temmuz 2018 (ABD)