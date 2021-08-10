Ada Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Ada Masalı 8. Bölüm fragmanı izle!

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Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 8. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Ada Masalı izlemek isteyen vatandaşlarımız Ada Masalı izle! Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR Tv canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı son bölüm izle! Ada Masalı 8. Bölüm Fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star Tv Ada Masalı 8. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 8. Bölüm fragmanı izle! Ada Masalı 8. Bölüm ön izlemesi izle! İşte detaylar haberimizde…

ADA MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran'ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam "Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol" der. Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz'ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz'a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur! Poyraz'ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik'ten duyduklarını Poyraz'a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper'e mani olmak için elinden geleni yapar.

Selma ve Zeynep'in küslüklerinin asıl sebebi büyük bir kız kardeş kavgasıyla patlar ve bütün Ada çalkalanır. Ama Ada halkını asıl sarsacak bomba, Poyraz'ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan'ın olduğunun anlaşılmasıdır. Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil'in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur…

ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE!

ADA MASALI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!