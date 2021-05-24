Ada Masalı - Teaser
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Ada Masalı - Teaser

DailyMotion.com - Haberler | TV

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, Ay Yapım'ın Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizisi 'Ada Masalı'nın çekimler öncesi son hazırlıkları tamamlanıyor.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı, Ay Yapım'ın Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizisi 'Ada Masalı'nın çekimler öncesi son hazırlıkları tamamlanıyor. Romantik hikayesiyle yaza damga vuracak dizinin okuma provası gerçekleşti. Son dönemin beğenilen, başarılı oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolleri paylaştığı dizide ikili dışında İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli isimler yer alıyor.

Senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin çekimleri çok yakında başlıyor.

Ada Masalı - Teaser

Kaynak: DailyMotion.com

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