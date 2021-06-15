Ada Masalı Poyraz kimdir? Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Yaz dizilerinden Ada Masalı bu akşam Star TV ekranlarında başlıyor! Dizinin başrollerinde Alp Navruz (Poyraz), Ayça Ayşin Turan paylaştığı dizi heyecanla bekleniyor. Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ada Masalı Poyraz kimdir? Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

15 Poyraz Salı (bu akşam) ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan AY Yapım'ın romantik dizisi Ada Masalı heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Alp Navruz ( Poyraz), Ayça Ayşin Turan gibi isimler yer alıyor. İlgi çekici konusuyla seyirciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülen dizide genç oyuncu Alp Navruz dikkat çekiyor.Peki, Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ada Masalı Poyraz kimdir? İşte detaylar!

ADA MASALI POYRAZ KİMDİR?

Poyraz, Star TV'nin yeni dizilerinden Ada Masalı'nın başrollerinden biridir. Poyraz karakterine Alp Navruz hayat veriyor.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul'da doğan model ve oyuncudur.

Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi. Şimdilerde Star TV'ni yeni dizisi Baht Oyunu' nda Poyraz karakterine hayat verecek.

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