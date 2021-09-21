Ada Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Ada Masalı dizideki ada nerede? Dizi Türkiye'de mi çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı dizisinin nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi hangi ilde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri Türkiye'nin hangi bölgesinde yapılmıştır? Ada Masalı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ada nerede? Ada Masalı dizisi hangi şehirde çekiliyor? Ada Masalı dizisindeki ada nerede, hangi ilimizde? İşte detaylar...

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İzmir iline bağlı Seferihisar ilçesinin Sığacık bölgesinde devam ediyor. Ada Masalı dizisi İzmir'de çekilmektedir. Dizinin çekimleri İzmir ilinin Seferihisar ilçesinde Sığacık bölgesinde yapılmaktadır.

ADA MASALI KONUSU NE?

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan : Haziran

Alp Navruz : Poyraz Ali Özgür

Nihan Büyükağaç : Selma

Beril Pozam : İdil

Cem Anıl Kenar : Hakan

Rami Narin : Alper

Özge Demirtel : Biricik

Merve Nur Bengi : Melisa

Bülent Çolak : Görkem

Bedia Ener : Aliye Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mesut Özkeçeci : Doygun

İpek Tenolcay : Zeynep Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Fatih Yücebağ : Sadık

Bensu Begoviç : Duygu

Eren Devrim : Mert

Mustafa Aran : Burak

İlkay Akdağlı : Latif Başkan

Efe Adabaş : Ateş

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