Ada Masalı hayranlarını üzecek gelişme

Star TV'de ekrana gelen Ada Masalı dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. İşte diziye veda eden isim...

Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin ve Eylül Ersöz'ün başrollerde oynadığı Ada Masalı'nda dizinin hayranlarını şaşırtan bir ayrılık yaşandı.

Ada Masalı'nda Hakan'ı canlandıran Cem Anıl Kenar, diziye veda ettiğini duyurdu. Instagram'dan veda paylaşımı yapan genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"OYNARKEN ÇOK KEYİF ALDIM"

"Herkese merhaba, geçen hafta 9. bölüm itibariyle Ada Masalı'ndaki hikayem sona erdi. "Spoiler" vermemek için 10. bölümden sonra açıklama yapmayı uygun gördüm. Başta rol arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarım olmak üzere yapımda ve yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunarım. Sığacık halkına gösterdikleri ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederim. Hakan karakterini senaryoda yazıldığı ölçüde hayata geçirmeye çalıştım. Ben oynarken çok keyif aldım umarım sizler de seyrederken aynı keyfi almışsınızdır. En kısa zamanda yeni bir proje ile karşınızda olmayı umuyorum. Şimdilik hoşçakalın"

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğan aşklarını konu alıyor.

Kaynak: Snob Magazin