Ada Masalı hangi gün? Ada Masalı 3. bölüm fragmanı izle!
star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümü ile dikkat çeken dizi Ada Masalı oyuncuları! Ada Masalı hangi gün? Ada Masalı 3. bölüm fragmanı izle! Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?
Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde yer aldığıve 3. bölümü ile ekrana gelecek Ada Masalı hangi gün? Ada Masalı 3. bölüm fragmanı izle!
ADA MASALI OYUNCULARI
Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.
ADA MASALI HANGİ GÜN?
Ada Masalı dizisinin 15 Haziran Salı günü Star ekranlarında ilk bölümü ile yayınlandı. Dizi her Salı, saat 20.00'da seyircilerle buluşacak.