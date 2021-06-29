Ada Masalı 2. bölüm izle! Ada Masalı 3. bölüm fragmanı izle!
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Ada Masalı 2. bölüm izle! Ada Masalı 3. bölüm fragmanı izle!

Ada Masalı 2. bölüm izle! Ada Masalı 3. bölüm fragmanı izle!
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Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde yer aldığı Ada Masalı, Star Tv ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Ada Masalı 2. bölüm izle! Ada Masalı 3. bölüm fragmanı izle!

İlk bölümü ile dikkat çeken romantik- komedi türündeki dizi Ada Masalı 2. bölüm izle! Ada Masalı 3. bölüm fragmanı izle!

ADA MASALI OYUNCULARI

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.

ADA MASALI 2. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADA MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI

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