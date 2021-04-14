ADA Coin Yorum (14 Nisan): Cardano (ADA) Fiyat Analizi
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ADA Coin Yorum (14 Nisan): Cardano (ADA) Fiyat Analizi

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ADA Coin Yorum (14 Nisan): Cardano (ADA) Fiyat Analizi

ADA Coin Yorum: Cardano (ADA) simetrik üçgeninin üst trend çizgisinden bir hareket, anında % 6,8'lik bir kırılma gösterdi. Cardano, kuzeye giden yörüngesini son 24 saatte de sürdürdü ve fiyat direnç seviyesini 1,34 $'a düşürdü.

Cardano (ADA), OBV alım hacimleri up olduğu gibi son birkaç seans boyunca yüksek trend oldu. Bu cesaret verici görünüyordu, ancak ADA'nın pazarı 1,45 doların üzerinde bir kırılmayı destekleyecek kadar yükselişte değildi.

Birincisi, 24 saatlik işlem hacimleri% 16'lık bir düşüş gördü ve daha düşük aktivite, daha düşük kazançlar anlamına geliyordu. MACD hattı sinyal hattı ve yarı işaretinin üzerinde korumuştur. ADA'nın bir sonraki yükselişinden önce, bir miktar çıngıraklı hareket beklenebilir ve boğalar muhtemelen 1,27 dolarlık desteği herhangi bir düşüş baskısından koruyabilir.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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