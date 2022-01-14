Acunmedya Akademi mezunları Survivor'da çalışmak için Dominik'e gitti!

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul'daki Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi Televizyon, Gastronomi ve Dijital Bölümlerindeki eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor.

Televizyon İşim Olsun, Gastronomi İşim Olsun, Dijital İşim Olsun diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com'a girip, ayrıntılı bilgi alarak ve başarı puanına göre 'Acunmedya Akademi İşe Yerleştirme Programı'dan da yararlanarak, geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler.

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