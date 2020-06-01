Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
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Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti

94. bölüm fragmanın yayınladığı Survivor 2020'de Yunus Emre ve Berkan oyun esnasında tartıştı. Araya giren Acun Ilıcalı, uyarılarına kulak asmayark gülerek yanıt veren Yunus Emre'yi oyundan diskalifiye etti.

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
01.06.2020 08:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:24

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin bugün ekrana gelecek olan 94. bölüm fragmanı yayınlandı. Gergin geçen oyun sırasında ise Yunus Emre ile Berkan arasında tartışma yaşanıyor. Tartışmanın büyümemesi için araya giren Acun Ilıcalı, tavırlarından rahatsız olduğu Yunus Emre'yi oyun alanından dışarı çıkarttı.

"SEN KÖTÜ KELİMELER KULLANIYORSUN, KULLANAMAZSIN"

Açlık ve aile özlemiyle başa çıkmaya çalışan Survivor 2020 yarışmacıları, bugün yayınlanacak olan bölümde lüks villa ve masaj ödülünü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Agresif tavırlarından dolayı birçok kez Ilıcalı tarafından uyarılan Yunus Emre, Berkan'la tartışırken "Senin gibi efendileri ben iki parmağımda cebimden çıkarıyorum" diyor. Bu sözlerden sonra sinirlerine hakim olamayan Ilıcalı, "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kötü kelime kullanamazsın. Bunu anlamıyor musun sen?" diyerek yarışmacıyı uyardı. Ancak Yunus Emre'nin bu uyarı karşısında gülmesi Acun'u kızdırıyor. Ilıcalı, "Hiç anlamış gibi değilsin. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun" diyerek Yunus Emre'yi oyundan ihraç ediyor.

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
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