Acun Ilıcalı, Survivor finalinde Cemal Can'ı mı destekledi? İçtenlikle yanıtladı
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Acun Ilıcalı, Survivor finalinde Cemal Can'ı mı destekledi? İçtenlikle yanıtladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Survivor finalinde "Cemal Can'ı destekledi" iddialarına ilişkin Ilıcalı, "Cemal Can oylamada başından sonuna kadar Barış'tan öndeydi. Cemal Can'ı niye tutayım. Babamın oğlu mu?" dedi.

15.09.2020 23:50 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:11

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'dan Survivor final gecesiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. İzleyicilerden gelen "Cemal Can'ı kazanması içine sindi mi?" sorusunu yanıtladı. Ilıcalı "Cemal Can oylamada başından sonuna kadar Barış'tan öndeydi. Cemal Can'ı niye tutayım. Babamın oğlu mu?" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'ya gelen Survivor soruları üzerine, "Barışçılara buradan birkaç konuda açıklık getireyim. 'Barış'ın zayıflama videosu neden yok?' dediler. Çünkü Barış şişmanladı o yüzden yok. Barış'ın Before-After'ına (Öncesi-sonrası) baktım After'ı daha kilolu. O dönemde sakatlık geçirdi çok da enerji sarf edemedi. Finalde dezavantajı olmasın onu koymayalım dedim. Vay efendim onu koymadınız diye eleştirdiler" diye konuştu.

"BARIŞ ÜÇ GÜN EVVEL BENİM EVİNDEYDİ"

Ilıcalı, "Barış üç gün evvel benim evimdeydi. Cemal Can, oylamanın başından sonuna kadar Barış'tan öndeydi. Cemal Can benim babamın oğlu mu? Akrabam değil bir şeyim değil. Kimi tutayım? Niye tutayım?" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı, Survivor finalinde Cemal Can'ı mı destekledi? İçtenlikle yanıtladı

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