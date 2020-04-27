Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
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Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

Survivor'un bugün yayınlanacak olan bölümünde Nisa ve Acun Ilıcalı arasında bir gerginlik yaşanıyor. Ilıcalı, "Yapamıyorum" diyerek ağlayan Nisa'a "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz, bize başvurursa elenmesine izin veririz" diyerek resti çekti.

27.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:12
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020'nin 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana damga vuran an ise yarışmada yapamadığını söyleyerek hüngür hüngür ağlayan Nisa oldu.

NİSA PES ETTİ

Performans sıralamasında herkesi geride bırakan Nisa, yeni bölüm fagmanında büyük ödül oynanırken yarışmak istemediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuluyor. Yanına gelen Yasin tepki göstererek, "Eğer istemiyorsan Nisa geç orada gölgede otur" diyor. Ancak Nisa'nın "Yapamıyorum anlamıyor musun yapamıyorum" sözleri dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

"KİMSEYİ ZORLA TUTMUYORUZ"

Oyun sonrasında ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek "Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz" diyor. Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra ise Nisa yere çökerek ağlamaya başlıyor. Nisa'nın Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

"BİR YARIŞMACI İÇİN ÇOK ZOR ŞEYLER YAŞANACAK" DEMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın katıldığı canlı yayında isim vermeden Nisa'nın yaşadığı kriz için "Bir yarışmacı için çok zor şeyler yaşanacak. Sıra dışı olaylar yaşanacak. Çok çok değişik bir yayın olacak" açıklamasını yapmıştı.

Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
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