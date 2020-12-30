Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı
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Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı

30.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:46

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ocak ayında izleyicisiyle buluşturacağı Exxen platformunun aylık ücretinin 9.90 TL olacağını söyledi.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için Exxen adını verdiği bir platform kurdu. Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformunda birçok dizi ve yarışma olacak. Platformun yayın ücreti de belli oldu.

AYLIK 9.90 TL

Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı

EXXEN'DE HANGİ İÇERİKLER OLACAK?

Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak, Anıl Tetik, Toygan Avanogˆlu, Ege Ko¨kenli Alper Rende ve Gökhan Çınar gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi, Hükümsüz, Vahşi Şeyler ve İşte Bu Benim Masalım gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.

Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı
Haber Yorumları (13)
AKILLI OLUN: çalışan kazanır acun bey yıllardır çalışıyor keyfinide sürüyor. . . tek taraftan bakmayın artık kıskançlığı bırakın
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AKILLI OLUN: adam kaçkişiye ekmek kapısı olmuş adam kazanacak ki etrafıda kazansın.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: Yeni yeni icatlar. :)) İzlemem.
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