Acun Ilıcalı, Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye etti
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Acun Ilıcalı, Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye etti

27.02.2021 20:50 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:00
Acun Ilıcalı, Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye etti

TV8 ekranlarının klasiği haline gelen Survivor, haftaya bir diskalifiye olayıyla daha damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın daha önce yaptığı tartışmalardan dolayı sık sık uyardığı Çağrı Atakan, yarışmadan ikaz edilmeden diskalifiye edildi.

Ocak ayında yayın hayatına başlayan Exxen'deki projeleriyle gündeme gelen Acun Ilıcalı, ekranların vazgeçilmezi haline gelen iddialı programı Survivor'dan bir ismi daha diskalifiye ederek programa damgasını vurdu.

İKAZSIZ DİSKALİFİYE EDİLDİ

Daha önce de sık sık takım arkadaşları ve rakip takımla tartışmaya giren Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan, diskalifiye edildi. Uyarılara rağmen tartışmalarına devam ettiği için ikaz edilmeden yarışma ile ilişiği kesilen Atakan, adadaki hayallerine sona yaklaşamadan veda etti.

Acun Ilıcalı, Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye etti

SON OLAYI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Survivor'ın son bölümünde Doğan ve Dora arasında bir gerginlik yaşanmış, ardından araya takım arkadaşları girmişti. Çağrı ise yaşanan olayda, Poyraz'ın eline vurmuştu. Yaşanan olayın ardından Acun Ilıcalı, Çağrı'yı uyarmış, "O hareket hiç hoş bir hareket farkındasın değil mi? Yarışma kuralları var sen sinirini burada deşarj etme." diyerek sert çıkışmıştı.

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