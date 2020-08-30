Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altunkaya ve ve Avşar kardeşlerle yemek yediği anları Instagram hesabından paylaştı.

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı genç sevgilisi Çağla Altunkaya ve yakın dostu Hülya Avşar'la birlikte yemek yediği anların fotoğraflarını paylaştı. AVŞAR KARDEŞLER EŞLİK ETTİ Ilıcalı-Altunkaya çiftine masada Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından "Büyük buluşma" yazarak ve Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaştı.