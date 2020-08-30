Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altunkaya ve ve Avşar kardeşlerle yemek yediği anları Instagram hesabından paylaştı.
30.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:55
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı genç sevgilisi Çağla Altunkaya ve yakın dostu Hülya Avşar'la birlikte yemek yediği anların fotoğraflarını paylaştı.
AVŞAR KARDEŞLER EŞLİK ETTİ
Ilıcalı-Altunkaya çiftine masada Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından "Büyük buluşma" yazarak ve Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaştı.