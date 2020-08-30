Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi

Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altunkaya ve ve Avşar kardeşlerle yemek yediği anları Instagram hesabından paylaştı.

30.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:55

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı genç sevgilisi Çağla Altunkaya ve yakın dostu Hülya Avşar'la birlikte yemek yediği anların fotoğraflarını paylaştı.

AVŞAR KARDEŞLER EŞLİK ETTİ

Ilıcalı-Altunkaya çiftine masada Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından "Büyük buluşma" yazarak ve Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaştı.

Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Haber Yorumları (1)
SERPİL: bizde araç ötv sine zam geldi diye kara kara düşünelim. . . . . . . bunları izleyip bunlara para kazandıran ahmaklar. . iyi izleyin
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Yaşam
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Güncel
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Güncel
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı 3. Sayfa
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
66 yaşındaki mucit, yarı bisiklet yarı çekirge yaptı
66 yaşındaki mucit, yarı bisiklet yarı çekirge yaptı
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
Weston McKennie, Juventus tarihinin ilk Amerikalı futbolcusu oldu
Weston McKennie, Juventus tarihinin ilk Amerikalı futbolcusu oldu
Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu
Giresun'da selde kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni bulundu
İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu
İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hakan Ural Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ankara Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 14:55:40. #1.15#
title