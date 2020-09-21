Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvurusu: Dizüstü Bilgisayar Desteği başvurusu nasıl yapılır?
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Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvurusu: Dizüstü Bilgisayar Desteği başvurusu nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı, MEB'in uzaktan eğitim kararı alması sonrası ihtiyaç sahibi öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği sağlamayı amaçlıyor. Kızılay üzerinden '' Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası'' adıyla bilgisayarı olmayan öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği yapmak mümkün. Peki, dizüstü bilgisayar desteği başvuru ekranı haberimizde...

Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvurusu: Dizüstü Bilgisayar Desteği başvurusu nasıl yapılır?
21.09.2020 00:22 | Son Güncelleme: 21.09.2020 00:43

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler eğitimlerine EBA TV üzerinden uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Türkiye'nin her yanında uzaktan eğitime katılmasını sağlayacak bilgisayarı olmayan öğrencilere Acun Ilıcalı, dizüstü bilgisayar desteği yapıyor. Bunun için Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası başlatıldı. İşte ayrıntılar..

ACUN ILICALI BİLGİSAYAR KAMPANYASINA KATILIM ŞARTLARI NELER?

Yardımsever kimliğiyle tanınan ünlü televizyoncu aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir paylaşım yaparak tüm halkı bir kampanyaya çekmek istedi.Uzaktan eğitim gören ve dizüstü bilgisayar sahibi olamayan çocuklar için yapacağı kampanya kapsamında pek çok çocuğun eğitim şartlarını kolaylaştırmak istediğini belirtti.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzaktan eğitim alacak ancak bilgisayarı olmayan öğrenciler için Acun Ilıacalı, "Haydi şimdi" kampanyasını başlattı. TV8 ekranlarından canlı olarak katılım sağlanan bilgisayar kampanyasına Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek veriyor. Kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenler "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor. Diğer yandan Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.

Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvurusu: Dizüstü Bilgisayar Desteği başvurusu nasıl yapılır?

BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

Kampanyaya Acun Ilıcalı kızları ile birlikte bağış gerçekleştirdi. Diğer yandan Mesut Özil'in 250 bin TL'lik yardımının yanı sıra Selin Ciğer ve eşi Gökhan Çıra 200 bin TL destekte bulundu.

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