Acun Ilıcalı açıkladı: Efsane dizi geri dönüyor

Fenomen olan 'Leyla ile Mecnun' dizisi geri dönüyor. Her yayınlandığı bölüm sosyal medyanın gündemi olan proje, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Exxen'de yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak. İşte detaylar...