Gözünü zirveye diken Acun, rekor kırmak için tüm yarışmacıları seferber etti
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Gözünü zirveye diken Acun, rekor kırmak için tüm yarışmacıları seferber etti

Gönüllüler takımıyla Instagram'da yaptığı canlı yayını anlık 1 milyon kişi tarafından izlenen Acun Ilıcalı, bu sefer de 2 milyonluk dünya rekorunu kırmak için tüm yarışmacılarla bayramın ikinci günü canlı yayın yapacak.

23.05.2020 07:34 | Son Güncelleme: 23.05.2020 07:52

İletişim oyununu kazanan Gönüllüler takımıyla Instagram'dan canlı yayın yapan başarılı yapımcı Acun Ilıcalı, 1 milyon kişi tarafından izlenince dünya rekoru kırmak için harekete geçti. Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde açıklama yapan Ilıcalı, 2 milyon rekorunu kırmak için tüm yarışmacılarla birlikte canlı yayın yapacaklarını söyleyerek detayları anlattı.

REKOR KIRARLARSA PARTİ YAPACAKLAR

Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Survivor'da bir dünya rekoru denemesi yapılacağını söyledi. Daha önce Gönüllülerin Instagram canlı yayınında bir milyon katılıma ulaşıldığını söyleyen Acun Ilıcalı, bu sefer hedefin dünya rekoru olan 2 milyonu aşmak olduğunu anlattı. Acun Ilıcalı, bu canlı yayınla 2 milyonluk rekor kırıldığı takdirde kutlama partisi yapılacağını ve Cemal Can'ın da DJ'lik yapacağını da ekledi.

Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak
Gözünü zirveye diken Acun, rekor kırmak için tüm yarışmacıları seferber etti

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