Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup maçını tribünden takip etti. Ilıcalı'yı maç öncesi alkışlarla karşılayan İngiliz ekibinin taraftarları, tribünde Türk bayrağı açtı. Ilıcalı, karşılaşmayı sevgiliai Çağla Altunkaya ile izledi. Ilıcalı'nın gözündeki şişliğinin nedeni ise belli oldu. Ilıcalı, 30 Aralık'ta Maslak'ta özel bir hastanede gözünden operasyon geçirdiği iddia edildi.

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