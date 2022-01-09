Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı - Haberler Magazin
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Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, satın aldığı Championship takımlarından Hull City'nin Everton'la oynadığı maçı izledi. Ilıcalı'nın gözündeki şişliği sosyal medyada gündem oldu. İşte Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni...

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup maçını tribünden takip etti. Ilıcalı'yı maç öncesi alkışlarla karşılayan İngiliz ekibinin taraftarları, tribünde Türk bayrağı açtı. Ilıcalı, karşılaşmayı sevgiliai Çağla Altunkaya ile izledi. Ilıcalı'nın gözündeki şişliğinin nedeni ise belli oldu. Ilıcalı, 30 Aralık'ta Maslak'ta özel bir hastanede gözünden operasyon geçirdiği iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, maçı sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle birlikte izledi

Acun Ilıcalı, maçı sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle birlikte izledi

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