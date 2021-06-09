Acun Ilıcalı'nın torunu büyüdü! Son hali dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın bu¨yu¨k kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Begüm adını verdiği kızını kucağına almıştı. Acun Ilıcalı'nın torunu minik Begüm büyüdü. İşte son hali...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Begüm adını verdiği bebeğini dünyaya getirmişti.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Eşi Efe Ceyhun ile gözlerden uzak bir yaşam süren Banu Ilıcalı, kızı ve eşiyle yeni pozlar verdi.

MİNİK BEGÜM BÜYÜDÜ

Önümüzdeki ay 1 yaşını dolduracak olan minik Begüm'ün büyüdüğü gözlendi.

4 kızı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 51 yaşında dedelik sevinci yaşamıştı.

BANU ILICALI'NIN EŞİ EFE CEYHUN NE İŞ YAPIYOR?

Efe Ceyhun, uzun yıllar Türk Telekom şirketinde dijital pazarlama uzmanı olarak çalıştı. Ceyhun, Eylül 2018'de 'Game Theory' adlı şirketini kurduğunu ilan etti. Efe Ceyhun ve Banu Ilıcalı, üniversitede tanıştılar. Aşklarını ise evlilikle taçlandırdılar. Çiftin, Begüm adını verdikleri kızları Temmuz 2020'de dünyaya geldi.

Kaynak: Snob Magazin