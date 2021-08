Activision, tüm stüdyolarının CoD serisi üzerinden çalıştığını bildirdi!

Activision, 10 stüdyodan sekizinin şu anda Call of Duty Vanguard ve Call of Duty Warzone üzerinde çalıştığını bildirdi.

Activision, bünyesinde altında bulunan 10 temel stüdyonun sekizinin yıl içerisinde çıkış yapması beklenen Call of Duty: Vanguard ve oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty Warzone üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bu kapsamda geliştirici Infinity Ward, 2019'da çıkış yapan ve 'En İyi Ses Tasarımı' gibi ödüller kazanmış Call of Duty: Modern Warfare'ın yeni haritaları üzerinde çalışıyor.

Activision'a bağlı Toys For Bob firması ise bu yılın başlarında Call of Duty Warzone'nun gelişimini desteklediğini bildirdi. Aynı zamanda Crash Bandicoot 4: It's About Time'ı da destekleyeceğini doğruladı. Ek olarak bu ayın başlarında Activision, Call of Duty serisi için bir mobil stüdyoyu da duyurdu.

CALL OF DUTY VANGUARD FRAGMANI

CALL OF DUTY WARZONE FRAGMANI