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Açılan kurslar meyvesini verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Açılan kurslar meyvesini verdi

Adıyaman'ın Besni Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ücretsiz olarak açtığı kurslarda 36 kursiyer sınavı kazandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ücretsiz olarak açtığı kurslarda 36 kursiyer sınavı kazandı.

Besni Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ile Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ücretsiz olarak başlattığı Pomem, Pmyo ve ASEM kurslarına katılarak kursiyerlerden 36'sı girdikleri sınavları başarıyla geçerek hedeflerine ulaştı. 27'si POMEM, 4'Ü PMYO ve 5'i de ASEM olmak üzere toplam 36 kursiyerin sınavları kazandığını söyleyen Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Metehan Adıgüzel, emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi. - ADIYAMAN

Açılan kurslar meyvesini verdi

Açılan kurslar meyvesini verdi

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