Acil servis stajında en başarılı doktor belirlendi
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Acil servis stajında en başarılı doktor belirlendi

Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin (ATUDER) 2007'den beri geleneksel olarak her tıp fakültesi için düzenlediği 'Acil Servis Stajında Yılın En Başarılı İntern Doktor' ödülüne, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi'nden Dr. Feyzi Yunus Arslan layık görüldü.

Acil servis stajında en başarılı doktor belirlendi
05.08.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:34

Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin (ATUDER) 2007'den beri geleneksel olarak her tıp fakültesi için düzenlediği 'Acil Servis Stajında Yılın En Başarılı İntern Doktor' ödülüne, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi'nden Dr. Feyzi Yunus Arslan layık görüldü.

Covid- 19 pandemisi koşullarına uygun olarak KSBÜ Rektörlük fuaye alanında düzenlenen törende, Dr. Arslan'a plaketini ve başarı belgesini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ve Acil Tıp Anabilim Dalı (AD) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Kadıoğlu takdim etti.

Acil Tıp AD'den Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Kaya ve Dr. Öğr. üyesi Harun Yıldırım, "Amacımız mezun olan tıp öğrencilerine acil servisi sevdirmek ve acil tıp uzmanlığını seçmelerini desteklemek. Aynı zamanda tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik etmek. Her yıl KSBÜ'den çalışkan bir öğrencimizi belirliyoruz. Genç doktorumuzu tebrik eder, kendisine bundan sonraki meslek hayatında başarılar dileriz" şeklinde konuştular. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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