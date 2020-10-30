Acil durum telefon numaraları nelerdir? Depremden sonra aranılacak numara nedir? Acil durumlarda aranılacak numaralar listesi!
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Acil durum telefon numaraları nelerdir? Depremden sonra aranılacak numara nedir? Acil durumlarda aranılacak numaralar listesi!

30.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:53
Acil durum telefon numaraları nelerdir? Depremden sonra aranılacak numara nedir? Acil durumlarda aranılacak numaralar listesi!

Acil durumlardan sonra telefonla aramamız gereken numaralar mevcuttur. Polis için 155, İtfaiye için 110, Ambulans için 112 numarasını arayabilirsiniz. Peki depremden sonra aranılacak numara nedir? Bilgi almak için aranması gereken numara, acil durumlarda aranılacak numaralar nelerdir?

Vatandaşlar acil durumda aranacak numaraları araştırıyor. Peki acil durumlarda hangi numaralar aranmalıdır? İtfaiye, polis, ambulans, jandarma vb. numaraları kaçtır?

ACİL DURUMLARDA ARANACAK TELEFON NUMARALARI

110 - İtfaiye

112 - Acil yardım (Ambulans)

114 - Zehirlenme

153 - Zabıta

154 - Trafik

155 - Polis imdat

156 - Jandarma

158 - Sahil güvenlik

177 - Orman yangını ihbar

183 - Çocuğa aileye şiddet

185 - Su ihbar

186 - Elektrik ihbar

187 - Gaz ihbar

Acil durum telefon numaraları nelerdir? Depremden sonra aranılacak numara nedir? Acil durumlarda aranılacak numaralar listesi!

DEPREMDEN SONRA ARANILACAK NUMARA

Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanılan depremden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından:

"Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için Sağlık Bakanlığı 184 SABİM Hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir."

açıklamasında bulunmuştu.

Acil durum telefon numaraları nelerdir? Depremden sonra aranılacak numara nedir? Acil durumlarda aranılacak numaralar listesi!

Fakat şuan için ALO 184 hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin dediğimiz gibi 2020 Ocak ayında yaşanan depremden sonra böyle bir açıklama yapılmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜM ACİL ÇAĞRI NUMARALARI 112'DE BİRLEŞECEK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre önümüzdeki sene tüm acil çağrı numaraları 112'de birleşecektir. Bakan Soylu:

"2021 Haziran'da tüm acil çağrı numaralarını 112'de birleştireceğiz."

açıklamasında bulunmuştu.

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