Acil durum telefon numaraları nelerdir? Depremden sonra aranılacak numara nedir? Acil durumlarda aranılacak numaralar listesi!

Acil durumlardan sonra telefonla aramamız gereken numaralar mevcuttur. Polis için 155, İtfaiye için 110, Ambulans için 112 numarasını arayabilirsiniz. Peki depremden sonra aranılacak numara nedir? Bilgi almak için aranması gereken numara, acil durumlarda aranılacak numaralar nelerdir?