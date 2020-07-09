Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA