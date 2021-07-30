Açık Hava Sinem geceleri İnönü ve Günyüzü'nde
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Açık Hava Sinem geceleri İnönü ve Günyüzü'nde

Açık Hava Sinem geceleri İnönü ve Günyüzü'nde
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde başlattığı sinema geceleri İnönü ve Günyüzü ilçelerindeki gösterimlerle devam etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema geceleri gelecek hafta Han, Mahmudiye ve Çifteler 'de gerçekleştirilecek.

Kent merkezi ve kırsalda altyapı ve üstyapı gibi çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri ile de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bizim İçin Şampiyon filminin sinema salonu bulunmayan 12 kırsal ilçede gösterimleri devam ediyor. Her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günü sırayla ilçelerdeki vatandaşların gecelerini renklendirecek olan açık hava sinema etkinlikleri, bu hafta Seyitgazi, İnönü ve Günyüzü ilçeleriyle başladı. Maske kuralının hassasiyetle uygulandığı etkinlikte ilçe sakinleri açık havada yaz akşamlarını film izleyerek değerlendirmenin keyfini yaşadı.

Açık Hava Sinema Geceleri etkinliği 3 Ağustos Salı Han-Cumhuriyet Meydanı, 4 Ağustos Çarşamba günü Mahmudiye Cumhuriyet Caddesi Pazaryeri ve 5 Ağustos Perşembe günü Çifteler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterimlerle devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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