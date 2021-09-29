Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni, 2 ay uzatıldı - Haberler
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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni, 2 ay uzatıldı

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni, 2 ay uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Kovid-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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