Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni iki ay daha uzatıldı
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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni iki ay daha uzatıldı

Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni iki ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 31 Mart'tan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 31 Mart'tan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26 Mart 2021 tarihli yazısıyla, salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiriyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin 31 Mart 2021'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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